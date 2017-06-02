«Союзмультфильм» снимет 30 новых серий мультсериала «Трое из Простоквашино»

«В период с 2018 по 2020 год в свет выйдет 30 серий мультфильма о деревне “Простоквашино” и ее героях. Исключительные права на новые аудиовизуальные произведения и их элементы будут принадлежать “Союзмультфильму”. Мультфильм будет выполнен в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D, длительность каждой серии — 6,5 минут», — сообщили в четверг в пресс-службе студии.

Там отметили, что генеральным продюсером проекта станет Алена Оятьева, художественным руководителем — Елена Чернова, а Маргарита Брусницина — креативным продюсером и шеф-редактором.

«Задача нового проекта — показать, как изменилось “Простоквашино” вместе со страной, все-таки прошло 20 лет, а также вовлечь детей в новые приключения персонажей, которые говорят о вечных ценностях — таких как семья, дом, забота о близких», — цитирует председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву пресс-служба.

Мультфильм «Трое из Простоквашино» был создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Отечественному зрителю он был представлен в 1978 году.

Студия «Союзмультфильм» была основана 10 июня 1936 года. За восемьдесят лет ее существования было создано более 1,5 тыс. мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках, многие из которых были отмечены престижными международными премиями и наградами. Среди известных работ студии — «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «Винни пух», «Дед Мороз и лето», «Крокодил Гена», «Ежик в тумане» и другие.