На границе с Башкирией замечен смерч, который разнес все на своем пути
Сегодня, 1 июня, был замечен гигантских размеров смерч на территории Татарии неподалеку от границы с Башкирией.
Сегодня, 1 июня, был замечен гигантских размеров смерч на территории Татарии неподалеку от границы с Башкирией.
Об этом сообщили очевидцы в группе OKTLIFE.RU (Октлайф) — г. Октябрьский.
Смерч был замечен, по данным МЧС, на территории городов Заинск и Лениногорск.
Суд по фотофактам, стихия сносила все на своем пути — пострадали автомобили, крыши домов, фонарные столбы
Судя по всему, это тот самый ураган, который наделал бед в Москве в начале текущей недели.
По прогнозам синоптиков, стихия может затронуть крайние с Татарией области нашей республики. Так что штормовое предупреждение от спасателей все еще остается актуальным.