На границе с Башкирией замечен смерч, который разнес все на своем пути

Об этом сообщили очевидцы в группе OKTLIFE.RU (Октлайф) — г. Октябрьский.

Смерч был замечен, по данным МЧС, на территории городов Заинск и Лениногорск.

Суд по фотофактам, стихия сносила все на своем пути — пострадали автомобили, крыши домов, фонарные столбы и т. д.

Судя по всему, это тот самый ураган, который наделал бед в Москве в начале текущей недели.