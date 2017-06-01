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22:14 (мск), источник: PROUFU.ru

На границе с Башкирией замечен смерч, который разнес все на своем пути

Сегодня, 1 июня, был замечен гигантских размеров смерч на территории Татарии неподалеку от границы с Башкирией.

Об этом сообщили очевидцы в группе OKTLIFE.RU (Октлайф) — г. Октябрьский.

Смерч был замечен, по данным МЧС, на территории городов Заинск и Лениногорск.

Суд по фотофактам, стихия сносила все на своем пути — пострадали автомобили, крыши домов, фонарные столбы и т. д.

Судя по всему, это тот самый ураган, который наделал бед в Москве в начале текущей недели.

По прогнозам синоптиков, стихия может затронуть крайние с Татарией области нашей республики. Так что штормовое предупреждение от спасателей все еще остается актуальным.

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