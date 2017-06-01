Археологи выяснили ежедневный рацион Иисуса Христа

Источник: AP 2017

Иерусалим неоднократно посещал Иисус Христос. В этом городе прошла последняя неделя его жизни, в том числе и знаменитая Тайная вечеря с учениками.

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Ученые несколько лет проводили раскопки возле древнего города Давида в том месте, где в первом веке нашей эры римляне организовали свалку. Работы проводились в 800 метрах от Храмовой горы. «В основном мы обнаружили там пищевые отходы, в том числе более 12 тысяч костей животных. Нам удалось определить принадлежность пяти тысяч», — сообщил изданию старший преподаватель Института археологии университета Тель-Авива доктор Юваль Гадот.

Исчерпывающий анализ останков дал ученым понять, что евреи очень строго придерживались кошерного питания. Так, археологи не нашли останки моллюсков и свиней. Около 80% костей принадлежат курицам, козам и овцам.