Археологи выяснили ежедневный рацион Иисуса Христа

Иерусалим неоднократно посещал Иисус Христос. В этом городе прошла последняя неделя его жизни, в том числе и знаменитая Тайная вечеря с учениками.
Ученые несколько лет проводили раскопки возле древнего города Давида в том месте, где в первом веке нашей эры римляне организовали свалку. Работы проводились в 800 метрах от Храмовой горы.
«В основном мы обнаружили там пищевые отходы, в том числе более 12 тысяч костей животных. Нам удалось определить принадлежность пяти тысяч», — сообщил изданию старший преподаватель Института археологии университета Тель-Авива доктор Юваль Гадот.
Исчерпывающий анализ останков дал ученым понять, что евреи очень строго придерживались кошерного питания. Так, археологи не нашли останки моллюсков и свиней. Около 80% костей принадлежат курицам, козам и овцам.
«Мы очень удивились, что не обнаружили голубей. Хотя доподлинно известно, что их приносили в жертву (об этом упоминается в Евангелии — ред.). В городе сформировалась целая индустрия по разведению голубей», — отмечает археолог.
Кроме того, вопреки распространенному мнению, древние евреи достаточно редко употребляли говядину и птицу. Помимо мяса они ежедневно питались большим количеством растительных продуктов, особенно инжиром.
Найденные останки позволили ученым утверждать, что жители Иерусалима являлись «средним классом». В частности, они не уничтожали некоторые кости, используя их в быту.