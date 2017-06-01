В чем суть Парижского соглашения по климату и почему оно важно?

Источник: AP 2017

Судя по многочисленным сообщениям, президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Он намеревается огласить свое решение вечером в четверг.

Парижское соглашение предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Выполнение соглашения обсуждалось на саммите «Большой семерки» в Италии в минувшую субботу. В чем суть Парижского соглашения, чем оно важно и каковы его основные положения? В общих чертах Выработанное в Париже в декабре 2015 года соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его одобрили 195 стран, что позволило обозревателям назвать его историческим.

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Оно пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности. Договор вступил в силу в ноябре 2016 года. Каковы его ключевые положения? Не позволять средней температуре на планете расти выше 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, а по возможности снизить ее до 1,5˚С. Начать в период с 2050—2100 гг. ограничивать выброс парниковых газов, получаемых в результате промышленной деятельности человека, до уровня, который деревья, почва и Мировой океан, могут переработать естественным образом. Пересматривать в сторону увеличения каждые пять лет вклад каждой отдельной страны по снижению вредных выбросов в атмосферу. Развитые страны должны выделять средства в специальный климатический фонд для помощи более бедным государствами на борьбу с последствиями климатических изменений (например, стихийные бедствия или подъем уровня океана) и переход на использование возобновляемых источников энергии. Что осталось в соглашении, а что пришлось убрать? Самое главное — это удержать рост температуры на Земле в пределах 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи — показатели выше этого, по мнению ученых, приведут к необратимым последствиям.

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К сожалению, мы уже на полпути к этому сценарию, поскольку средние температуры выросли, по сравнению с ХIX веком, почти на 1˚С, в связи с чем многие страны выступали за введение более жесткого ограничения — до 1,5˚С; в числе этих стран были те, которые расположены в низменностях и, соответственно, находятся в зоне риска затопления в случае повышения уровня моря. В результате в окончательный текст соглашения включено обещание стремиться ограничить рост средних температур на планете до 1.5˚С. В то же время впервые в подобное соглашение включен долгосрочный план по скорейшему снижению выбросов парниковых газов и достижению баланса между возникающими в результате деятельности человека парниковыми газами и их поглощением морями и лесами — ко второй половине ХХI века.

Если достигнутое соглашение будет применяться, то это означает снижение выбросов парниковых газов до нулевого чистого потребления энергии в течение нескольких десятилетий. Это находится в русле представленных нами научных выкладок. Джон Шенхубер директор научно-исследовательского Института климатических изменений в Потсдаме

Некоторые называют это соглашение слишком невнятным, поскольку целый ряд первоначальных целей пришлось во время переговоров смягчить. «Парижское соглашение — это только первый шаг в долгом пути, и какие-то его части меня огорчают и расстраивают, хотя все же это какой-то прогресс», — отметил директор Greenpeace International Куми Найду. Что по поводу денег? Этот вопрос на переговорах был одним из самых сложных. Развивающиеся страны говорят, что им необходима финансовая и технологическая помощь, чтобы сразу перескочить на безуглеродную экономику.

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В настоящий момент им пообещали выделять до 2020 года 100 млрд долларов в год — но это меньше, чем рассчитывали получать многие из них. Парижское соглашение обязывает развитые страны поддерживать финансирование этой суммы в 100 млрд долларов ежегодно до 2020 года, и, оттолкнувшись от нее же, договориться к 2025 году о продолжении финансирования этого процесса. Что дальше? Лишь отдельные положения Парижского соглашения обязательны к исполнению. Национальные стратегии по сокращению парниковых газов имеют добровольную основу; к тому же переговоры как раз споткнулись на вопросе о том, когда необходимо будет их пересмотреть в сторону ужесточения. Договор обязывает участников пересмотреть достигнутый прогресс в 2018 году, а в дальнейшем проводить подобную оценку каждые пять лет. Как полагают аналитики, Парижскоее соглашение — это только начальный этап в сторону внедрения энергосберегающих технологий, и сделать придется еще очень много. «Париж — это лишь стартовый залп в гонке к экологически чистому будущему», — так охарактеризовал его исполнительный директор британского отделения Фонда дикой природы Дэвид Ниссбаум. Хелен Бриггс (Helen Briggs). Корреспондент по экологическим вопросам BBC (BBC Environment correspondent).