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21:19 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В чем суть Парижского соглашения по климату и почему оно важно?

Выработанное в Париже в 2015 году соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Почему оно важно и каковы его основные положения?

Источник: AP 2017

Судя по многочисленным сообщениям, президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Он намеревается огласить свое решение вечером в четверг.

Парижское соглашение предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Выполнение соглашения обсуждалось на саммите «Большой семерки» в Италии в минувшую субботу.

В чем суть Парижского соглашения, чем оно важно и каковы его основные положения?

В общих чертах

Выработанное в Париже в декабре 2015 года соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его одобрили 195 стран, что позволило обозревателям назвать его историческим.

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Оно пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.

Договор вступил в силу в ноябре 2016 года.

Каковы его ключевые положения?

Не позволять средней температуре на планете расти выше 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, а по возможности снизить ее до 1,5˚С.

Начать в период с 2050—2100 гг. ограничивать выброс парниковых газов, получаемых в результате промышленной деятельности человека, до уровня, который деревья, почва и Мировой океан, могут переработать естественным образом.

Пересматривать в сторону увеличения каждые пять лет вклад каждой отдельной страны по снижению вредных выбросов в атмосферу.

Развитые страны должны выделять средства в специальный климатический фонд для помощи более бедным государствами на борьбу с последствиями климатических изменений (например, стихийные бедствия или подъем уровня океана) и переход на использование возобновляемых источников энергии.

Что осталось в соглашении, а что пришлось убрать?

Самое главное — это удержать рост температуры на Земле в пределах 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи — показатели выше этого, по мнению ученых, приведут к необратимым последствиям.

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К сожалению, мы уже на полпути к этому сценарию, поскольку средние температуры выросли, по сравнению с ХIX веком, почти на 1˚С, в связи с чем многие страны выступали за введение более жесткого ограничения — до 1,5˚С; в числе этих стран были те, которые расположены в низменностях и, соответственно, находятся в зоне риска затопления в случае повышения уровня моря.

В результате в окончательный текст соглашения включено обещание стремиться ограничить рост средних температур на планете до 1.5˚С.

В то же время впервые в подобное соглашение включен долгосрочный план по скорейшему снижению выбросов парниковых газов и достижению баланса между возникающими в результате деятельности человека парниковыми газами и их поглощением морями и лесами — ко второй половине ХХI века.

Если достигнутое соглашение будет применяться, то это означает снижение выбросов парниковых газов до нулевого чистого потребления энергии в течение нескольких десятилетий. Это находится в русле представленных нами научных выкладок.
Джон Шенхубер
директор научно-исследовательского Института климатических изменений в Потсдаме

Некоторые называют это соглашение слишком невнятным, поскольку целый ряд первоначальных целей пришлось во время переговоров смягчить.

«Парижское соглашение — это только первый шаг в долгом пути, и какие-то его части меня огорчают и расстраивают, хотя все же это какой-то прогресс», — отметил директор Greenpeace International Куми Найду.

Что по поводу денег?

Этот вопрос на переговорах был одним из самых сложных.

Развивающиеся страны говорят, что им необходима финансовая и технологическая помощь, чтобы сразу перескочить на безуглеродную экономику.

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В настоящий момент им пообещали выделять до 2020 года 100 млрд долларов в год — но это меньше, чем рассчитывали получать многие из них.

Парижское соглашение обязывает развитые страны поддерживать финансирование этой суммы в 100 млрд долларов ежегодно до 2020 года, и, оттолкнувшись от нее же, договориться к 2025 году о продолжении финансирования этого процесса.

Что дальше?

Лишь отдельные положения Парижского соглашения обязательны к исполнению.

Национальные стратегии по сокращению парниковых газов имеют добровольную основу; к тому же переговоры как раз споткнулись на вопросе о том, когда необходимо будет их пересмотреть в сторону ужесточения.

Договор обязывает участников пересмотреть достигнутый прогресс в 2018 году, а в дальнейшем проводить подобную оценку каждые пять лет.

Как полагают аналитики, Парижскоее соглашение — это только начальный этап в сторону внедрения энергосберегающих технологий, и сделать придется еще очень много.

«Париж — это лишь стартовый залп в гонке к экологически чистому будущему», — так охарактеризовал его исполнительный директор британского отделения Фонда дикой природы Дэвид Ниссбаум.

Хелен Бриггс (Helen Briggs).

Корреспондент по экологическим вопросам BBC (BBC Environment correspondent).

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
3
Владимир Vell
Да не важно оно , чес , опять политика , капуста , клоуны....
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Василий Фесин
Полный абсурд...Развод лохов...
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Н С
Нельзя выходить из этого Соглашения! Климат портится на глазах. Сегодня в первый день Лета в Питере шел снег, а вечером был град при температуре +8. Уже 3 года подряд у нас нет ни Лета ни Зимы. Пора задуматься, что мы оставим своим детям и внукам. В каком климате им придется жить.
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Вести. Экономика. Трамп решил выйти из Парижского соглашения по климату
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