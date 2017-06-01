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22:09 (мск), источник: PROUFU.ru

Стала известна дата похорон Яны Перчаткиной в Башкирии

Девятилетнюю Яну Перчаткину, тело которой с признаками насильственной смерти было найдено сегодня в Белорецке, похоронят 2 июня.

Об этом ProUfu.ru сообщил источник, близкий к семье погибшей. Все родственники девочки в настоящий момент находятся в шоке.

Точное время прощания с Яной станет известно чуть позднее.

Напомним, Яна пропала 3 мая по дороге в школу. Искали ее всем миром почти месяц. Но нашли, к сожалению, мертвой, По сообщению следкома, труп девочки был обнаружен на территории домовладения 38-летнего местного жителя.

По результатам судмедэкспертизы, причиной смерти девочки стала открытая черепно-мозговая травма. Причем характер полученных ребенком телесных повреждений исключает возможность получения их в результате ДТП.

Как сообщают следственные органы, убийство совершил совершенно чужой человек. Никто из близких или соседей к смерти Яны Перчаткиной отношения не имеет.

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