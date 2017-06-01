Стала известна дата похорон Яны Перчаткиной в Башкирии

Об этом ProUfu.ru сообщил источник, близкий к семье погибшей. Все родственники девочки в настоящий момент находятся в шоке.

Точное время прощания с Яной станет известно чуть позднее.

Напомним, Яна пропала 3 мая по дороге в школу. Искали ее всем миром почти месяц. Но нашли, к сожалению, мертвой, По сообщению следкома, труп девочки был обнаружен на территории домовладения 38-летнего местного жителя.

По результатам судмедэкспертизы, причиной смерти девочки стала открытая черепно-мозговая травма. Причем характер полученных ребенком телесных повреждений исключает возможность получения их в результате ДТП.

Как сообщают следственные органы, убийство совершил совершенно чужой человек. Никто из близких или соседей к смерти Яны Перчаткиной отношения не имеет.