Стала известна дата похорон Яны Перчаткиной в Башкирии
Девятилетнюю Яну Перчаткину, тело которой с признаками насильственной смерти было найдено сегодня в Белорецке, похоронят 2 июня.
Девятилетнюю Яну Перчаткину, тело которой с признаками насильственной смерти было найдено сегодня в Белорецке, похоронят 2 июня.
Об этом ProUfu.ru сообщил источник, близкий к семье погибшей. Все родственники девочки в настоящий момент находятся в шоке.
Точное время прощания с Яной станет известно чуть позднее.
Напомним, Яна пропала 3 мая по дороге в школу. Искали ее всем миром почти месяц. Но нашли, к сожалению, мертвой, По сообщению следкома, труп девочки был обнаружен на территории домовладения 38-летнего местного жителя.
По результатам судмедэкспертизы, причиной смерти девочки стала открытая
Как сообщают следственные органы, убийство совершил совершенно чужой человек. Никто из близких или соседей к смерти Яны Перчаткиной отношения не имеет.