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20:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин ответил на вопрос о покушениях поговоркой о судьбе

Президент России Владимир Путин одобряет работу своей службы безопасности. Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, отрывки из которого телеканал CBS опубликовал в четверг, 1 июня.

Источник: AP 2017

Стоун в беседе с российским лидером отметил, что зачастую в охрану к первым лицам пытаются внедриться организаторы покушений. «Я знаю, — сказал Путин. — У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет».

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Отвечая на вопрос, что суждено ему самому, глава государства отметил, что это «одному Господу известно». «Когда-нибудь с каждым из нас это произойдет. Вопрос в том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни», — подчеркнул российский президент.

Режиссер также отметил, что, по его данным, на главу государства совершалось как минимум пять попыток покушения. Путин в ответ рассказал о своей беседе с лидером кубинской революции Фиделем Кастро, на жизнь которого покушались как минимум 50 раз: «Он мне сказал: “Знаешь, почему я жив?” Я сказал: “Почему?” — “Потому, что я своей безопасностью всегда занимался лично”».

Полная версия интервью выйдет на американском канале Showtime 12 июня. В конце апреля Стоун, обладатель трех «Оскаров», сообщил, что картина расскажет о взглядах Владимира Путина на различные события, произошедшие с 2000 года.

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