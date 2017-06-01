В рамках приграничного сотрудничества с Беларусью начал работу контактный пункт «Житомир-Пинск»

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины Виктор Вырва.

По его словам, в рамках приграничного сотрудничества Украины и Республики Беларусь первый совместный контактный пункт «Житомир — Пинск» начал работу сегодня, 1 июня.

Его создание стало результатом реализации договоренности руководителей обоих пограничных ведомств, которые в декабре 2016 года подписали соответствующий протокол.

«Торжественное открытие контактного пункта проходило в видеорежиме с участием первых заместителей Главных пограничных уполномоченных Украины и Республики Беларусь Василия Серватюка и Игоря Буткевича», — сказал Вырва.

Он добавил, что присутствующие на мероприятии международные эксперты высоко оценили результаты совместной работы, также состоялся первый обмен информационными сообщениями.

«Созданный в Житомире контактный пункт будет функционировать в круглосуточном режиме и станет важным элементом в сфере интегрированного управления границами», — сказал Вырва.

Он пояснил, что речь идет, среди прочего, об обмене информацией о нарушителях, которую получают как украинские, так и белорусские пограничники.

Вырва уточнил, что сегодня украинские и белорусские пограничники получили возможность в онлайн-режиме обмениваться информацией о ситуации на государственной границе.