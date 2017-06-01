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20:37 (мск), источник: Интерфакс

Ученые предупредили о возможном появлении самого массивного в мире айсберга

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Ледник площадью около 5 тыс. кв. км может вот-вот отколоться от Антарктического ледяного щита и сформировать самый массивный в мире айсберг, сообщили в четверг ученые из британского университета Суонси, наблюдающие за этим регионом Антарктики.

Источник: AFP 2017

«Время раскола, вероятно, очень близко (.. .) и мы не видим никаких способов предотвращения полного отделения айсберга», — заявил участник исследовательской группы Адриан Лакмен.

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По данным ученых, трещина между отделяющимся участком и основным массивом ледника Ларсена на северо-западе Антарктиды увеличилась на 17 км за последние шесть дней. Теперь части ледника соединены между собой лишь одним участком длиной в 13 км.

Согласно предсказаниям исследователей, отделение ледника такого большого размера может привести к разрушению ледника Ларсена и, следовательно, резкому повышению уровня моря.

Ученые отметили, что процесс изменения географии ледяного щита ускоряется в связи с глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека.

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