Ученые предупредили о возможном появлении самого массивного в мире айсберга
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Ледник площадью около 5 тыс. кв. км может
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Ледник площадью около 5 тыс. кв. км может
«Время раскола, вероятно, очень близко (.. .) и мы не видим никаких способов предотвращения полного отделения айсберга», — заявил участник исследовательской группы Адриан Лакмен.
По данным ученых, трещина между отделяющимся участком и основным массивом ледника Ларсена на
Согласно предсказаниям исследователей, отделение ледника такого большого размера может привести к разрушению ледника Ларсена и, следовательно, резкому повышению уровня моря.
Ученые отметили, что процесс изменения географии ледяного щита ускоряется в связи с глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека.