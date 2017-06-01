НАСА: озера древнего Марса были теплыми и похожими на земные водоемы

«Те, данные, которые Curiosity получил за 3,5 года работы в кратере Гейл, указывают на то, что примерно 3,8−3,1 миллиарда лет назад на Марсе были все необходимые физические, химические и энергетические условия для формирования потенциально обитаемой среды», — пишут Джон Гротцингер (John Grotzinger) из Лаборатории реактивного движения НАСА и его коллеги.

За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны, содержавшие в себе почти столько же жидкости, как и наш Северный Ледовитый океан. При этом часть планетологов считает, что даже в древние эпохи Марс мог быть слишком холодным для постоянного существования океанов, и его вода могла находиться в жидком состоянии лишь во времена извержений вулканов.

Климатическая история Марса, как рассказывают Гротцингер и его коллеги, может на самом деле быть сложнее, чем представляют ее себе авторы этих гипотез, и сочетать элементы и той, и другой теории. К такому выводу ученые пришли, проанализировав и объединив все те геологические данные, которые их детище, марсоход Curiosity, собирал во время восхождения к вершине горы Шарп в центре кратера Гейла в первые 1300 дней его работы на Марсе.

Кратер Гейл, как сегодня считают ученые, представляет собой дно древнего марсианского озера, покрытое отложениями, сформировавшимися в разные эпохи его существования. Двигаясь к самой высокой точке кратера, ровер НАСА, образно выражаясь, двигался из самого глубокого прошлого Марса в сторону его настоящего, отслеживая то, как изменения в его климате отражались на структуре и свойствах пород на склонах горы Шарп.

Используя эти данные, ученые составили своеобразную карту эволюции климата Марса и смогли понять, как выглядело озеро в кратере Гейл, какими свойствами обладала его вода и как долго оно просуществовало.