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22:36 (мск), источник: РИА Новости

НАСА: озера древнего Марса были теплыми и похожими на земные водоемы

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Данные с марсохода Curiosity помогли ученым НАСА выяснить, как выглядели озера Марса в разные периоды его существования и доказать, что они были теплыми и пригодными для существования жизни на протяжении почти миллиарда лет. Их выводы были опубликованы в журнале Science.

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«Те, данные, которые Curiosity получил за 3,5 года работы в кратере Гейл, указывают на то, что примерно 3,8−3,1 миллиарда лет назад на Марсе были все необходимые физические, химические и энергетические условия для формирования потенциально обитаемой среды», — пишут Джон Гротцингер (John Grotzinger) из Лаборатории реактивного движения НАСА и его коллеги.

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За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны, содержавшие в себе почти столько же жидкости, как и наш Северный Ледовитый океан. При этом часть планетологов считает, что даже в древние эпохи Марс мог быть слишком холодным для постоянного существования океанов, и его вода могла находиться в жидком состоянии лишь во времена извержений вулканов.

Климатическая история Марса, как рассказывают Гротцингер и его коллеги, может на самом деле быть сложнее, чем представляют ее себе авторы этих гипотез, и сочетать элементы и той, и другой теории. К такому выводу ученые пришли, проанализировав и объединив все те геологические данные, которые их детище, марсоход Curiosity, собирал во время восхождения к вершине горы Шарп в центре кратера Гейла в первые 1300 дней его работы на Марсе.

Кратер Гейл, как сегодня считают ученые, представляет собой дно древнего марсианского озера, покрытое отложениями, сформировавшимися в разные эпохи его существования. Двигаясь к самой высокой точке кратера, ровер НАСА, образно выражаясь, двигался из самого глубокого прошлого Марса в сторону его настоящего, отслеживая то, как изменения в его климате отражались на структуре и свойствах пород на склонах горы Шарп.

Используя эти данные, ученые составили своеобразную карту эволюции климата Марса и смогли понять, как выглядело озеро в кратере Гейл, какими свойствами обладала его вода и как долго оно просуществовало.

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Главным выводом всех этих изысканий стало то, что климат Марс был крайне изменчивым в прошлом. К примеру, выяснилось, в первые эпохи существования кратера Гейл, возникшего примерно 3,8 миллиарда лет назад, его дно было полностью сухим и холодным. Но при этом в последующие 800 миллионов лет оно стало дном озера, расположенного в умеренной климатической зоне по меркам земного климата.

Это озеро, как отмечают ученые, было теплым и пригодным для жизни — как показывают замеры Curiosity, в нем были и микроэлементы, и даже некоторые органические молекулы. Что интересно, оно состояло из двух достаточно разных слоев — воды верхней половины озера были «кислыми» и содержали в себе много кислорода и окисленных им металлов, а нижняя часть была почти полностью лишена их.

Подобной структурой обладают многие озера и на Земле, и наличие двух подобных слоев сегодня считается многими геологами и биологами-эволюционистами одним из главных условий для зарождения жизни и ее дальнейшего развития. Соответственно, можно говорить о том, что на Марсе действительно были все условия для зарождения жизни. С другой стороны, пока остается непонятным то, что именно породило эти озера и принесло их воду — процессы в недрах Марса или же удары астероидов и комет.

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