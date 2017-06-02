Владивосток, 2 июня, PrimaMedia.

Первая летняя ярмарка развернулась на центральной площади Владивостока. Она будет работать сегодня и завтра. Там горожане смогут приобрести товары от 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

На ярмарке горожане смогут приобрести картофель, свёклу, морковь, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия.

На этой неделе ярмарка будет работать в пятницу, 2 июня, с 08.00 до 19.00 часов и в субботу, 3 июня, с 09.00 до 18.00.

На следующей неделе ярмарка состоится в воскресенье, 11 июня, и в понедельник, 12 июня.