В День города на личном транспорте в центр лучше не ехать, советуют в мэрии.

Движение там в течение дня будут перекрывать. 3 июня пешеходными на время станут улицы Карла Маркса, Дзержинского, Ленина, Бульвар Гагарина и некоторые другие. И, конечно, закроют проезд вокруг сквера Кирова. Повсюду пройдут костюмированные шествия, концерты, спортивные состязания. На некоторых улицах автомобильное движение возобновится только к 12 ночи.

Как будут перекрывать улицы в Иркутске в День города 3 июня.

С 7:00 до 16:00 — улицы Франк-Каменецкого и Октябрьской Революции на участке от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского.

С 7:00 до 24:00 — площадь Сперанского, а также ул. Ленина до пересечения с ул. Канадзавы.

С 12:00 до 17:00 — ул. Карла Маркса.

С 14:00 до 17:00 — ул. Ленина от ул. Дзержинского до ул. Горького и бульвар Гагарина.

С 15:00 до 24:00 — проезжая часть вокруг сквера Кирова, ул. Сурикова от ул. Марата до ул. Ленина и ул. Нижняя Набережная.

С 20:00 до 24:00 — ул. Рабочая от Маратовской развязки (автотранспорт сможет проехать по улице Баррикад через средний Ушаковский мост).

Парковка автомобилей в центральной части города будет ограничена в течение всего дня. Оставить машину можно будет на парковке возле «Фортуны».