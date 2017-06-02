Как будут перекрывать улицы в Иркутске в День города 3 июня
В День города на личном транспорте в центр лучше не ехать, советуют в мэрии.
В День города на личном транспорте в центр лучше не ехать, советуют в мэрии.
В День города на личном транспорте в центр лучше не ехать, советуют в мэрии.
Движение там в течение дня будут перекрывать. 3 июня пешеходными на время станут улицы Карла Маркса, Дзержинского, Ленина, Бульвар Гагарина и некоторые другие. И, конечно, закроют проезд вокруг сквера Кирова. Повсюду пройдут костюмированные шествия, концерты, спортивные состязания. На некоторых улицах автомобильное движение возобновится только к 12 ночи.
Как будут перекрывать улицы в Иркутске в День города 3 июня.
С 7:00 до 16:00 — улицы
С 7:00 до 24:00 — площадь Сперанского, а также ул. Ленина до пересечения с ул. Канадзавы.
С 12:00 до 17:00 — ул. Карла Маркса.
С 14:00 до 17:00 — ул. Ленина от ул. Дзержинского до ул. Горького и бульвар Гагарина.
С 15:00 до 24:00 — проезжая часть вокруг сквера Кирова, ул. Сурикова от ул. Марата до ул. Ленина и ул. Нижняя Набережная.
С 20:00 до 24:00 — ул. Рабочая от Маратовской развязки (автотранспорт сможет проехать по улице Баррикад через средний Ушаковский мост).
Парковка автомобилей в центральной части города будет ограничена в течение всего дня. Оставить машину можно будет на парковке возле «Фортуны».