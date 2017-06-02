Беспилотный автобус запустят в кампусе ДВФУ в сентябре 2017 года

Об этом в четверг сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов, передает «Вести: Приморье».

«Мы рассчитываем реализовать проект (беспилотного автобуса “Матрешка” — прим. ТАСС) уже в рамках третьего Восточного экономического форума. Такие проекты выводят российские разработки на новые быстрорастущие рынки АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона — прим. ТАСС) и делают ДВФУ центром развития кооперации со странами этого региона», — отметил Анисимов.

Ранее сообщалось, что разработанный компанией «Волгабас» беспилотный автобус «Матрешка» управляется компьютером с самообучаемым программным обеспечением, он рассчитан на восемь пассажиров. При полном заряде батареи автобус может проехать 130 км с максимальной скоростью 30 км/ч. Стоимость опытного образца автобуса составляет 8,5 млн рублей, при запуске в серию она снизится до 3,5 млн руб. Тестирование беспилотных автобусов проходит на закрытой территории инновационного центра «Сколково».