Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп послал Кремлю второе предупреждение - СМИ
10 тревожных сигналов при боли в спине
Песков отреагировал на слова критики его дочери о мэре Москвы
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
20Крепостные стены XXI века
03:45 (мск), источник: Вести Приморье

Беспилотный автобус запустят в кампусе ДВФУ в сентябре 2017 года

Беспилотный автобус «Матрешка» запустят в кампусе на о. Русский в сентябре 2017 года на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября.

Об этом в четверг сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов, передает «Вести: Приморье».

«Мы рассчитываем реализовать проект (беспилотного автобуса “Матрешка” — прим. ТАСС) уже в рамках третьего Восточного экономического форума. Такие проекты выводят российские разработки на новые быстрорастущие рынки АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона — прим. ТАСС) и делают ДВФУ центром развития кооперации со странами этого региона», — отметил Анисимов.

Ранее сообщалось, что разработанный компанией «Волгабас» беспилотный автобус «Матрешка» управляется компьютером с самообучаемым программным обеспечением, он рассчитан на восемь пассажиров. При полном заряде батареи автобус может проехать 130 км с максимальной скоростью 30 км/ч. Стоимость опытного образца автобуса составляет 8,5 млн рублей, при запуске в серию она снизится до 3,5 млн руб. Тестирование беспилотных автобусов проходит на закрытой территории инновационного центра «Сколково».

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Пикантное нижнее белье из изоленты набирает обороты в Сети
Сотрудник автосервиса вдребезги разбил "Порше" стоимостью 13 млн рублей
Пикантное нижнее белье из изоленты набирает обороты в Сети
Трамп объяснил зарубежным лидерам свое решение по климату
WSJ сообщила о создании в Белом доме спецгруппы по «делу России»
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики В-52Н
Минздрав намерен запретить курение в фильмах
Российский боец одержал победу над американцем за 25 секунд
Маск покидает Белый дом из-за решения Трампа по климату
Компания из РФ подала заявку на регистрацию бренда «Covfefe»
Спорт
Манчини: «Зенит» — лучший клуб РФ, мы обязательно завоюем трофеи Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Зенита"
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь