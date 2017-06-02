Фестиваль ГТО устроят для жителей Железнодорожного района Хабаровска

Мероприятие пройдет в 11:00 в Дальневосточном государственном университете путей сообщения. Предполагается, что участие в нем примут 80 работников местных предприятий. Они выполнят ряд упражнений. В том числе — наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, рывок шестнадцатикилограммовой гири и другие, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу комитета администрации города по управлению районом.

Напомним, в этот же день спортивный фестиваль состоится в Центральном районе Хабаровска.