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03:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Фестиваль ГТО устроят для жителей Железнодорожного района Хабаровска

3 июня для жителей Железнодорожного района Хабаровска устроят фестиваль ГТО.

Мероприятие пройдет в 11:00 в Дальневосточном государственном университете путей сообщения. Предполагается, что участие в нем примут 80 работников местных предприятий. Они выполнят ряд упражнений. В том числе — наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, рывок шестнадцатикилограммовой гири и другие, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу комитета администрации города по управлению районом.

Напомним, в этот же день спортивный фестиваль состоится в Центральном районе Хабаровска.

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