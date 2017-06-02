Осужденный на 2 года худрук Приморского театра оперы и балета не стал обжаловать приговор

Владивосток, 2 июня, PrimaMedia.

Осужденный за злоупотребление должностными полномочиями экс-руководитель Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко решил не обжаловать вынесенный ему приговор, и документ вступил в законную силу. Наказание в виде двух лет условного лишения свободы бывший худрук, судя по его Facebook, начал отбывать в Краснодарском крае, выступая вместе с артистами местной филармонии, дирижируя на конкурсе юных исполнителей и любуясь местной природой, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, бывший руководитель театра с декабря 2014 по апрель 2015 года заключал фиктивные контракты, в том числе на поставку светового оборудования. Кроме того, на деньги учреждения он приобретал для личных поездок авиабилеты в бизнес-класс. В результате таких действий фигуранта бюджету края причинен ущерб в размере порядка 2,5 млн рублей. Во время предварительного следствия Лубченко добровольно возместил всю сумму.

Первомайским районным судом Владивостока в середине мая уголовное дело Антона Лубченко было рассмотрено в особом порядке. На этом настаивал сам подсудимый и его защита. В итоге весь процесс длился не более двух часов. Лубченко признал свою вину полностью.

Гособвинение просило назначить за «творческое» совершение всех преступлений в совокупности наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, чтобы Лубченко «прочувствовал тяжесть наказания». Но адвокат посчитал данное наказание «чрезмерно суровым» и ограничивающим занятия его подзащитного творчеством, ведь деятельность Лубченко связана с регулярными поездками по городам и странам.

Выслушав стороны, Первомайский районный суд Владивостока, приговорил Лубченко к наказанию в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.