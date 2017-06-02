Хабаровским автолюбителям предлагают присоединиться к флешмобу

Известно, что они хотят выстроить машины в две фигуры: герб Хабаровска и двуглавого орла — символ России. Если им это удастся, то Хабаровск сможет претендовать на попадание в книгу рекордов.

Организаторы акции предлагают всем желающим присоединиться к этому мероприятию. Сейчас для установления нового рекорда хабаровчанам не хватает 150 машин.

Телефон для регистрации: 8−909−803−07−09. В WhatsApp нужно прислать номер и марку автомобиля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».