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03:32 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровским автолюбителям предлагают присоединиться к флешмобу

4 июня в краевой столице местные автолюбители устроят флешмоб. Активисты встретятся у арены «Ерофей».

Известно, что они хотят выстроить машины в две фигуры: герб Хабаровска и двуглавого орла — символ России. Если им это удастся, то Хабаровск сможет претендовать на попадание в книгу рекордов.

Организаторы акции предлагают всем желающим присоединиться к этому мероприятию. Сейчас для установления нового рекорда хабаровчанам не хватает 150 машин.

Телефон для регистрации: 8−909−803−07−09. В WhatsApp нужно прислать номер и марку автомобиля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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