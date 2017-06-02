Владивосток, 2 июня, PrimaMedia.

Приморцы могут получить льготу по налогу на имущество. Для того, чтобы льгота была учтена при исчислении налога за 2016 год, налоговая служба рекомендует физическим лицам подать заявление об использовании льготы в любую налоговую инспекцию, сообщили ИА PrimaMedia в ИФНС РФ по Ленинскому району города Владивостока.

Направить заявление о налоговой льготе и подтверждающие право на льготу документы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.

Льгота предоставляется на одну квартиру или комнату; на один жилой дом; на одну творческую мастерскую, ателье, студию; на одно хозяйственное строение или сооружение не более 50 кв. метров, расположенные на садовых и дачных участках; на один гараж или машиноместо.

Право на льготу по налогу на имущество физических лиц имеют следующие категории налогоплательщиков (статья 407 Налогового кодекса Российской Федерации):

— Герои Советского Союза или Герои Российской Федерации, или лицо, награжденное орденом Славы трех степеней;.

— инвалиды I или II группы инвалидности;.

— инвалиды с детства;.

— пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, или лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;.

— участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, или ветераном боевых действий;.

— лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;.

— военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;.

— лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;.

— члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;.

— граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;.

— родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;.

— лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, — на период такого их использования;.

— физические лица в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

— лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с законом Российской Федерации от15 мая 1991 года № 1244−1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;.

— лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;.

Дополнительные льготы могут быть установлены органами муниципальных образований по месту нахождения налогооблагаемого имущества.