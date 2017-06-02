Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп послал Кремлю второе предупреждение - СМИ
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
«Чистая победа»: глава МИД Украины о решении суда по «Газпрому»
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа
Какие юбки вошли в моду этим летом
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
20Крепостные стены XXI века
03:59 (мск), источник: VLADNEWS

На работу на пляжах в Приморье могут начать нанимать врачей

В регионе обсуждают новую нагрузку на арендаторов.

Пляжный сезон в Приморье начнется 15 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Вопросы подготовки к пляжному сезону обсудили на очередном заседании профильного общественного экспертного совета.

Протяженность морского побережья в Приморье в 900 километров и длительный купальный сезон привлекает в регион большое количество отдыхающих. Так, по итогам 2016 года на берегах края отдохнул почти миллион человек, причем более 60% отпускников — это гости из других регионов РФ и туристы из-за рубежа.

«В этом году количество пляжных территорий, соответствующих нормам ГИМС, останется на уровне прошлого года. По предварительным данным, их будет около 60. Наибольшей популярностью традиционно пользуются места отдыха в Находке, Владивостоке, Артеме, Фокино, Хасанском и Партизанском районах», — сообщил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков. По его словам, в этих и других территориях края ведется системная подготовка пляжей к летнему сезону, однако существует и ряд сложностей, связанных с организацией комфортного отдыха граждан. Так, в период наплыва туристов увеличивается необходимость в их медицинском обслуживании. Экспертами отмечено, что помимо действующих медучреждений и ФАПов, за которыми закреплены места отдыха, об обеспечении медицинской помощью отпускников должны беспокоиться и крупные арендаторы пляжных территорий.

«Для того, чтобы в непосредственной близости от места отдыха был медработник и помощь можно было оказать в максимально короткий срок, арендатор может организовать на пляже медпункт. Для этого нужно оформить специальное помещение, принять на работу врача и пройти процедуру лицензирования», — сообщил представитель департамента здравоохранения Приморья Кирилл Гончаров.

Еще одним проблемным вопросом, затронутым в ходе обсуждения, стало соблюдение арендаторами пляжей правил, ограничивающих въезд автотранспорта на территории для отдыха. По словам экспертов, согласно закону, граждане имеют право на беспрепятственный доступ к пляжной местности, но только пешком, а не на автотранспорте.

Также в ходе встречи эксперты обсудили вопросы, связанные с организацией охраны порядка в местах массового отдыха.

Информация о местах летнего отдыха в Приомрском крае размещена на федеральном туристическом портале Russia.travel. В настоящий момент на ресурсе можно найти сведения о 26 пляжных объектах, которые представлены на специальной платформе «Пляжный отдых» в разделе региона.

Напомним, Росприроднадзор накануне выпустил напоминание для жителей региона о размерах штрафов за парковку на пляжах в водоохранной зоне.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
За сутки в Приморье потушили четыре пожара
Трамп объяснил зарубежным лидерам свое решение по климату
WSJ сообщила о создании в Белом доме спецгруппы по «делу России»
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики В-52Н
Минздрав намерен запретить курение в фильмах
Российский боец одержал победу над американцем за 25 секунд
Маск покидает Белый дом из-за решения Трампа по климату
Компания из РФ подала заявку на регистрацию бренда «Covfefe»
Спорт
Манчини: «Зенит» — лучший клуб РФ, мы обязательно завоюем трофеи Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Зенита"
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Сбербанк планирует выдавать ипотеку за один день
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь