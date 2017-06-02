Замглавы УМВД Приморья, попавшийся на премиях, уволен из органов под покровом тайны

Владивосток, 2 июня, PrimaMedia.

Заместитель начальника УМВД России по Приморскому краю — начальник следственного управления Илья Шамратов, который в феврале стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при распределении премий, сейчас уволен из внутренних органов. Кадровая отставка прошла под покровом тайны, когда, по какой статье и чем завершилась служебная проверка — в ведомстве хранят молчание, сообщает ИА PrimaMedia.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года Шамратов обеспечил внесение в приказы начальника УМВД России по Приморскому краю ряду своих подчиненных сотрудников повышенные размеры годовых премий, которые потребовал вернуть ему для использования по своему усмотрению. Опасаясь неблагоприятных последствий по службе, подчиненные сотрудники передали Шамратову требуемые им суммы, общий размер которых составил около 4 млн рублей. При этом, как правило, итоговая премия, назначенная одному подчиненному Шамратова, составляла не более 35 тысяч рублей.

Отметим, что на Шамратова следствие вышло, расследуя уголовное дело в отношении заместителя начальника следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю Алексея Нестерова и его соучастника — главного специалиста следственного управления УМВД России по Приморскому краю Максима Гуряшина по п."в ч. 5 ст. 290 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки; посредничество во взяточничестве).

Долгое время Илья Шамратов так и числился на сайте УМВД России по Приморскому краю в заместителях начальника. Но некоторое время назад эта информация исчезла, не фигурировали его данные и в опубликованных сведениях о доходах.

В МВД России категорически отказались озвучивать результаты служебной проверки, анонсированной их официальным представителем Ириной Волк. По словам представителя пресс-службы, данная информация не может быть разглашена «ввиду расследуемого Следственным комитетом России по Приморскому краю уголовного дела в отношении Шамратова».

На письменный запрос агентства по поводу даты и статьи увольнения Шамратова из органов из УМВД по Приморскому краю пришел лаконичный ответ: «Шамратов Илья Михайлович уволен из органов внутренних дел».

В настоящее время еще не получен ответ по увольнению из органов внутренних дел от Следственного комитета России.

Напомним, Илья Шамратов возглавил следственное управление УМВД России по Приморскому краю в конце сентября 2013 года. До этого долгое время работал в правоохранительных органах в Амурской области, где так же на руководящих должностях трудился нынешний начальник УМВД по Приморскому краю Николай Афанасьев.