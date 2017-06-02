Замглавы УМВД Приморья, попавшийся на премиях, уволен из органов под покровом тайны
Когда, по какой статье и чем завершилась служебная проверка — в ведомстве хранят молчание.
Когда, по какой статье и чем завершилась служебная проверка — в ведомстве хранят молчание.
Владивосток, 2 июня, PrimaMedia.
Заместитель начальника УМВД России по Приморскому краю — начальник следственного управления Илья Шамратов, который в феврале стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при распределении премий, сейчас уволен из внутренних органов. Кадровая отставка прошла под покровом тайны, когда, по какой статье и чем завершилась служебная проверка — в ведомстве хранят молчание, сообщает ИА PrimaMedia.
По версии следствия, в
Отметим, что на Шамратова следствие вышло, расследуя уголовное дело в отношении заместителя начальника следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю Алексея Нестерова и его соучастника — главного специалиста следственного управления УМВД России по Приморскому краю Максима Гуряшина по п."в ч. 5 ст. 290 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки; посредничество во взяточничестве).
Долгое время Илья Шамратов так и числился на сайте УМВД России по Приморскому краю в заместителях начальника. Но некоторое время назад эта информация исчезла, не фигурировали его данные и в опубликованных сведениях о доходах.
В МВД России категорически отказались озвучивать результаты служебной проверки, анонсированной их официальным представителем Ириной Волк. По словам представителя
На письменный запрос агентства по поводу даты и статьи увольнения Шамратова из органов из УМВД по Приморскому краю пришел лаконичный ответ: «Шамратов Илья Михайлович уволен из органов внутренних дел».
В настоящее время еще не получен ответ по увольнению из органов внутренних дел от Следственного комитета России.
Напомним, Илья Шамратов возглавил следственное управление УМВД России по Приморскому краю в конце сентября 2013 года. До этого долгое время работал в правоохранительных органах в Амурской области, где так же на руководящих должностях трудился нынешний начальник УМВД по Приморскому краю Николай Афанасьев.