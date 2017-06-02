Жилой памятник архитектуры отремонтируют в Хабаровске
Решение о проведении капитального ремонта дома на улице Дзержинского приняли сами жильцы.
Решение о проведении капитального ремонта дома на улице Дзержинского приняли сами жильцы.
Хабаровский дом на улице Дзержинского, 89, признанный памятником архитектуры, ждет капитальный ремонт — за это проголосовали жильцы дореволюционного строения. Через неделю они должны утвердить проект и смету. Фонд капремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае будет контролировать все стадии работ, сообщает портал «Губерния».
Сейчас собственники решают, кто будет ремонтировать здание. В
«Дом построили в 1894 году. Это легко узнаваемое здание из