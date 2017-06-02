Жилой памятник архитектуры отремонтируют в Хабаровске

Хабаровский дом на улице Дзержинского, 89, признанный памятником архитектуры, ждет капитальный ремонт — за это проголосовали жильцы дореволюционного строения. Через неделю они должны утвердить проект и смету. Фонд капремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае будет контролировать все стадии работ, сообщает портал «Губерния».

Сейчас собственники решают, кто будет ремонтировать здание. В пресс-службе регионального оператора сообщили, что к работам допустят только подрядчиков, которые включены в реестр квалифицированных подрядных организаций.