Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп послал Кремлю второе предупреждение - СМИ
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
«Пусть попробуют»: Миллер высказался о рисках отбора Киевом газа
Елена Исинбаева показала подросшую дочь
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
20Крепостные стены XXI века
04:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Жилой памятник архитектуры отремонтируют в Хабаровске

Решение о проведении капитального ремонта дома на улице Дзержинского приняли сами жильцы.

Хабаровский дом на улице Дзержинского, 89, признанный памятником архитектуры, ждет капитальный ремонт — за это проголосовали жильцы дореволюционного строения. Через неделю они должны утвердить проект и смету. Фонд капремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае будет контролировать все стадии работ, сообщает портал «Губерния».

Сейчас собственники решают, кто будет ремонтировать здание. В пресс-службе регионального оператора сообщили, что к работам допустят только подрядчиков, которые включены в реестр квалифицированных подрядных организаций.

«Дом построили в 1894 году. Это легко узнаваемое здание из красно-серого кирпича в самом центре Хабаровска. Это строение хорошо сохранилось, таких в нашем городе по пальцам пересчитать. Следы от пуль в стенах со времен гражданской войны лишь подчеркивают историческую значимость этого здания», — рассказала представитель пресс-службы краевого Фонда капитального ремонта. По информации фонда, раньше этот дом использовался как военно-аптечный склад. В нем также находились помещения музея Географического общества и квартиры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Выставка кукол, изготовленных школьниками, проедет по Хабаровскому краю
Трамп объяснил зарубежным лидерам свое решение по климату
WSJ сообщила о создании в Белом доме спецгруппы по «делу России»
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики В-52Н
Минздрав намерен запретить курение в фильмах
Российский боец одержал победу над американцем за 25 секунд
Маск покидает Белый дом из-за решения Трампа по климату
Компания из РФ подала заявку на регистрацию бренда «Covfefe»
Спорт
Манчини: «Зенит» — лучший клуб РФ, мы обязательно завоюем трофеи Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Зенита"
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь