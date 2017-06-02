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04:40 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о госпитализации Эмира Кустурицы после ДТП в Сербии

Автомобиль, в котором находился режиссер Эмир Кустурица, попал в ДТП в Сербии. Кустурицу и водителя авто доставили в больницу, сообщает Dnevni Avaz.

Источник: Reuters

По данным издания, автомобиль Mercedes вылетел с дороги на участке между Белградом и Чачаком. На место происшествия прибыла скорая помощь, режиссеру и водителю автомобиля была оказана первая помощь. Медики доставили обоих пострадавших в больницу города Валево для дальнейшего обследования.

Официальных подтверждений произошедшего пока нет, сведения о состоянии режиссера не сообщаются.

Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссёр, получивший награды крупных кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

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