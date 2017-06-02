ОНФ объявил войну догхантерам во Владивостоке

Владивосток, 2 июня, PrimaMedia.

Представители ОНФ обратили внимание полиции на истребление неизвестными домашних животных во Владивостоке. Приморские «фронтовики» считают, что действия догхантеров прямо угрожают жизни и здоровью не только животных, но и людей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Как сообщила активист ОНФ Марина Разумова, представители Народного фронта установили, что на улице Лесная во Владивостоке неизвестными лицами был убит щенок. При этом труп животного был брошен возле дороги.

«От других активистов Общероссийского народного фронта нам поступает информация о том, что в Советском районе в северной части Владивостока, а также во Фрунзенском районе периодически происходят случаи отравления домашних животных, поскольку кто-то специально разбрасывает отравленный корм в общественных местах, во дворах и на площадках. Тем самым создается угроза не только домашним питомцам, но и людям, прежде всего маленьким детям», — подчеркнула Марина Разумова.

Общественники направили заявление в полицию по факту произошедшего.

«Мы направили обращение в полицию, однако решение о возбуждении уголовного дела по материалу проверки пока так и не принято. Мы обратились с жалобой в прокуратуру Советского района Владивостока, и надзорный орган подтвердил нашу правоту, отменив постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное дознавателем полиции, и вернул материал на рассмотрение. Также начальнику отдела полиции внесено представление об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства», — отметила Разумова.

Эксперты регионального штаба ОНФ считают, что действия живодеров прямо угрожают жизни и здоровью не только животных, но и людей.

«Жестокое обращение с животными постепенно ведет к тому, что люди становятся более жестокими и к людям. Мы будем добиваться того, чтобы власти реагировали на подобные факты и пресекали деятельность живодеров», — отметила Разумова.