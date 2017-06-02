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05:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске предприниматель хочет построить бесплатное метро

Предприниматель получил аргументированный отказ от городских властей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В администрацию Красноярска поступило предложение о строительстве в городе частного надземного метро.

Автор идеи — некий предприниматель из Санкт-Петребурга Ринат Бичурин. Он просит одобрения жителей города на строительство во всех районах Красноярска и пригородах «частного надземного метро с бесплатным проездом для пассажиров». По его оптимистичным планам линии надземки протянутся на 80 км и будут иметь 50 станций. Построить метро предлагает за 4 года.

Поясняется, что затраты на перевозку пассажиров будут покрываться за счет доходов от аренды коммерческих помещений на станциях метро.

Предприниматель получил аргументированный отказ от городских властей. После этого бизнесмен решил настаивать на своей идее и добиться проведения референдума о строительстве. Создан сайт, где ведется сбор подписей.

Ранее предприниматель пытался продвигать свою идею о надземном метро в ряде других городов страны. Везде проекты были отклонены.

Ринат Бичурин, судя по информации, оставленной им на странице во «ВКонтакте», является председателем совета директоров движения «Новые либералы» (Санкт-Петербург), а также принимает участие в движении «Вольный Петербург» и Новой либеральной партии. Ранее он участвовал в движениях «Объединенный гражданский фронт», «За человечность», «Солидарность», а также имел отношение к партии народной свободы «За Россию без произвола и коррупции».

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