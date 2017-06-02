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05:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Все выходные в Красноярске будут лить дожди

Температура воздуха поднимется до +17°C.

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается прохладная и дождливая погода. В пятницу, 2 июня, похолодает до +17°C. Днем и вечером синоптики прогнозируют небольшой дождь. В городе будет держаться пасмурная погода. Ветер северо-западный с порывами до 5 м/с. Прогноз погоды опубликован на сайте Gismeteo.ru.

В субботу, 3 июня, будет еще холоднее. В первой половине дня в Красноярске будет облачно, ливневые дожди в городе пройдут днем и вечером. Столбики термометров опустятся до +10..+13°C. Ветер усилится до 6 м/с.

В воскресенье, 4 июня, метеорологи прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха в этот день будет держаться на отметке +9…+12°C. Кратковременный дождь синоптики обещают только вечером. Ветер утихнет и будет дуть с порывами до 3 м/с.

Добавим, что летняя жара вернется в Красноярск только на следующей неделе. Уже в понедельник, 5 июня, метеорологи обещают потепление до +25°C.

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