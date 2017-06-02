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05:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

10 июня остров Татышев станет местом проведения знаменитого спортивного проекта «Гонка Героев»

«Гонка Героев» — это новый тренд в мире массовых спортивных мероприятий.

Тысячи людей со всей страны уже приняли участие в проекте, который в этом году пройдёт в 20 регионах России.

Формат проекта — бег по пересечённой местности с преодолением препятствий.

Основной формат участия в мероприятии — массовый старт. Участники стартуют «волнами» по 150−200 человек с интервалом в полчаса.

В Красноярске всероссийский забег с препятствиями пройдёт впервые — у каждого жителя или гостя города есть шанс стать первопроходцем в стремительно набирающей популярность спортивной дисциплине — OCR (гонки с препятствиями).

Прямых аналогов проект не имеет, а от конкурентов «Гонку Героев» выгодно отличает уникальная 10-километровая трасса и свыше 20 препятствий: «рукоходов», наклонных стен, прыжков с 5-метровой высоты в воду и множество других.

Кроме спортивной составляющей «Гонка Героев» предлагает всем желающим на целый день окунуться в атмосферу настоящего спортивного фестиваля — для участников, зрителей и болельщиков во время каждого забега работает фан-зона нового формата со спортивными и детскими активностями. На мероприятии можно пострелять из лука и арбалета, узнать больше о вкусной и полезной еде, получить советы от кроссфит-специалистов, посетить детскую зону, поиграть в настольные игры и сделать ещё тысячу увлекательных вещей.

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