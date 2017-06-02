10 июня остров Татышев станет местом проведения знаменитого спортивного проекта «Гонка Героев»

Тысячи людей со всей страны уже приняли участие в проекте, который в этом году пройдёт в 20 регионах России.

Формат проекта — бег по пересечённой местности с преодолением препятствий.

Основной формат участия в мероприятии — массовый старт. Участники стартуют «волнами» по 150−200 человек с интервалом в полчаса.

В Красноярске всероссийский забег с препятствиями пройдёт впервые — у каждого жителя или гостя города есть шанс стать первопроходцем в стремительно набирающей популярность спортивной дисциплине — OCR (гонки с препятствиями).

Прямых аналогов проект не имеет, а от конкурентов «Гонку Героев» выгодно отличает уникальная 10-километровая трасса и свыше 20 препятствий: «рукоходов», наклонных стен, прыжков с 5-метровой высоты в воду и множество других.