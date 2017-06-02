10 июня остров Татышев станет местом проведения знаменитого спортивного проекта «Гонка Героев»
«Гонка Героев» — это новый тренд в мире массовых спортивных мероприятий.
«Гонка Героев» — это новый тренд в мире массовых спортивных мероприятий.
Тысячи людей со всей страны уже приняли участие в проекте, который в этом году пройдёт в 20 регионах России.
Формат проекта — бег по пересечённой местности с преодолением препятствий.
Основной формат участия в мероприятии — массовый старт. Участники стартуют «волнами» по 150−200 человек с интервалом в полчаса.
В Красноярске всероссийский забег с препятствиями пройдёт впервые — у каждого жителя или гостя города есть шанс стать первопроходцем в стремительно набирающей популярность спортивной дисциплине — OCR (гонки с препятствиями).
Прямых аналогов проект не имеет, а от конкурентов «Гонку Героев» выгодно отличает уникальная 10-километровая трасса и свыше 20 препятствий: «рукоходов», наклонных стен, прыжков с 5-метровой высоты в воду и множество других.
Кроме спортивной составляющей «Гонка Героев» предлагает всем желающим на целый день окунуться в атмосферу настоящего спортивного фестиваля — для участников, зрителей и болельщиков во время каждого забега работает