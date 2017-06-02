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05:32 (мск), источник: Вести - Красноярск

Жители домов на Лазо борются против возведения высотки во дворе

Люди против застройки. Жители домов на улице Лазо уже несколько лет борются против возведения высотки в их дворе.

Источник: Вести - Красноярск

Через суд жильцам удалось доказать незаконность строительства, но в этот момент на лакомый кусок земли зашёл новый застройщик. И теперь вместо 10-этажного дома во дворе хотят возвести здание в 26 этажей.

Нина Смирнова, жительница ул. Лазо, 4: «Ходить невозможно, детям гулять негде. Даже с машинами проблемы — чуть ли не каждый вечер аварии, движение такое. А если вырастет дом, нарушится инсоляция — два подъезда будут закрыты. И так солнца мало, а тут вообще его не будет».

На место строительства приехали депутат Государственной Думы Юрий Швыткин и представители городской власти. Администрация района решила отозвать разрешение на строительство. Однако потребуется большое количество времени, пока двор окончательно освободят от строительной техники.

Владислав Логинов, глава администрации Советского района Красноярска: «После отзыва разрешения на строительство есть процедурный срок, по которому компания-заявитель наверняка захочет поучаствовать в судебных процессах. Поэтому самое главное, чтобы дом здесь завтра не возник. Все остальные процессы будут зависеть от того, как дальше сложится ситуация».




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