Жители домов на Лазо борются против возведения высотки во дворе
Люди против застройки. Жители домов на улице Лазо уже несколько лет борются против возведения высотки в их дворе.
Люди против застройки. Жители домов на улице Лазо уже несколько лет борются против возведения высотки в их дворе.
Через суд жильцам удалось доказать незаконность строительства, но в этот момент на лакомый кусок земли зашёл новый застройщик. И теперь вместо 10-этажного дома во дворе хотят возвести здание в 26 этажей.
Нина Смирнова, жительница ул. Лазо, 4: «Ходить невозможно, детям гулять негде. Даже с машинами проблемы — чуть ли не каждый вечер аварии, движение такое. А если вырастет дом, нарушится инсоляция — два подъезда будут закрыты. И так солнца мало, а тут вообще его не будет».
На место строительства приехали депутат Государственной Думы Юрий Швыткин и представители городской власти. Администрация района решила отозвать разрешение на строительство. Однако потребуется большое количество времени, пока двор окончательно освободят от строительной техники.
Владислав Логинов, глава администрации Советского района Красноярска: «После отзыва разрешения на строительство есть процедурный срок, по которому