В Иркутске 3 июня будет полностью запрещена продажа алкоголя, 4 июня — частично

Об этом сообщает служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, ссылаясь на постановление правительства от 14.10.2011 № 313 «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области.

Кроме того, поскольку праздник продолжится 4 июня, в этот день будет частичный запрет на продажу алкоголя — в местах массовых народных гуляний. Итак, нельзя будет купить спиртное с 13 до 18 часов на сквере им. Кирова; с 11 до 17 часов на сквере у памятника А. В. Вампилову; с 11 до 22 часов на о. Юность; с 11 до 16 часов на ипподроме (ул. Култукская, 107); с 12 до 16 часов на площади им. 50-летия СССР (около кинотеатра «Баргузин»).

Запрет розничной продажи спиртного не распространяется на заведения общественного питания — кафе, бары, рестораны.