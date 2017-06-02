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05:59 (мск), источник: Newslab.ru

На улице Вавилова до середины августа закроют движение транспорта

С 3 июня по 20 августа энергетики проведут плановый капитальный ремонт трубопровода на участке от дома № 2 до дома № 16.

Красноярская теплотранспортная компания (КТТК, входит в энергохолдинг СГК) приступает к проведению планового капитального ремонта магистрального трубопровода по улице Вавилова. Работы продлятся с 3 июня по 20 августа.

За время ремонта специалистам предстоит заменить 569 погонных метров теплотрассы (в однотрубном исчислении) разного диаметра — от 100 до 700 мм.

«Мы продолжаем работы по замены ветхого магистрального трубопровода на Вавилова, который был введен в эксплуатацию в 1960 году. Ремонты на этом участке начались еще в 2015 году, за минувшие два года было заменено 611 погонных метров труб, — рассказывает директор КТТК Сергей Иванов. — Проводимые мероприятия не предполагают ограничений в подаче горячего водоснабжения потребителям, однозначно, что по их итогам надежность теплоснабжения жителей района предстоящей зимой в данном районе повысится».

В связи с проведением плановых работ ремонтируемый участок улицы — в районе от дома № 2 до дома № 16 будет полностью перекрыт для движения транспорта с 7 утра 3 июня до 20 августа. Движение маршрутных автобусов № 65, 90, 92 будет перенесено на прилегающие улицы. Автомобилистам необходимо учитывать временное изменение схемы движения автотранспорта при планировании маршрутов. Энергетики приносят извинения жителям краевого центра за возникшие неудобства. Ход ремонтных работ согласован с администрацией Свердловского района, департаментом городского хозяйства администрации Красноярска и ГИБДД.

Летом 2017 года специалистами КТТК по программе капитального ремонта, технического перевооружения и реконструкции будет заменено свыше 9 172 погонных метров труб, в том числе запланирован капитальный ремонт 2 169 погонных метров магистральных тепловых сетей и 7 004 погонных метров внутриквартальных теплосетей.

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