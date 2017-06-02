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06:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Глава Росмолодежи приедет в Хабаровский край

Глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев собирается приехать на открытие второй смены форума «Амур». Напомним, мероприятие пройдет в Солнечном районе с 7 по 21 июня. Основной площадкой станет ГЛК «Холдоми».

Александр Бугаев поприветствует форумчан, расскажет им об основных направлениях работы Росмолодежи и ожиданиях от проектов, которые активисты презентуют на смене.

«Это будет первый визит Александра Бугаева в Хабаровский край. В прошлом году на первом форуме “Амур” руководство Росмолодежи высоко оценило уровень организации, качество площадки и проектов, представленных молодежью. Уверен, что и в этом году форум будет удостоен не менее высокой оценки федеральных экспертов», — отметил организатор форума «Амур» Иван Джуляк. Известно, что вторая смена форума будет проведена с 15 по 21 июня. Ее участники защитят проекты. Авторам лучших инициатив достанутся федеральные гранты Росмолодежи на общую сумму 3 миллиона рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу форума.

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