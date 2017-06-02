Модельер из Екатеринбурга в юбке с Путиным удивила Елену Мизулину

Екатеринбургский модельер Нина Ручкина приняла участие в фестивале в Москве в День защиты детей и вручила платок ручной работы депутату Государственной думы РФ Елене Мизулиной. Об этом модельер рассказала в социальных сетях, передает корреспондент «АиФ-Урал» в пятницу, 2 июня.

Модельер посетила концерт, организованный в Тушинской детской городской больнице в Москве, где впервые лично встретилась с депутатом Еленой Мизулиной и вручила ей платок «Гжель» собственного дизайна.