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07:34 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Модельер из Екатеринбурга в юбке с Путиным удивила Елену Мизулину

Нина Ручкина вручила платок ручной работы депутату Государственной думы РФ в День защиты детей.

Екатеринбургский модельер Нина Ручкина приняла участие в фестивале в Москве в День защиты детей и вручила платок ручной работы депутату Государственной думы РФ Елене Мизулиной. Об этом модельер рассказала в социальных сетях, передает корреспондент «АиФ-Урал» в пятницу, 2 июня.

Модельер посетила концерт, организованный в Тушинской детской городской больнице в Москве, где впервые лично встретилась с депутатом Еленой Мизулиной и вручила ей платок «Гжель» собственного дизайна.

«Дорогие мои друзья! В День защиты детей желаю всем нам здоровья, радости, моментов непреходящего детства внутри каждого, счастливого материнства и отцовства, здоровых детишек, племяшек, сестрёнок и братишек, детского задора, любви и, конечно же, здоровья», — написала Нина Ручкина в социальной сети.

По словам Ручкиной, Елена Мизулина была удивлена и порадовалась такому подарку. Кроме этого, дизайнер вручила платок бывшему детскому омбудсмену Павлу Астахову, который пообещал передать подарок своей супруге.

Уральский бренд выступил партнером на благотворительном мероприятии. Нина Ручкина — уральский дизайнер и владелец собственного Дома дизайна.

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