Модельер из Екатеринбурга в юбке с Путиным удивила Елену Мизулину
Нина Ручкина вручила платок ручной работы депутату Государственной думы РФ в День защиты детей.
Нина Ручкина вручила платок ручной работы депутату Государственной думы РФ в День защиты детей.
Екатеринбургский модельер Нина Ручкина приняла участие в фестивале в Москве в День защиты детей и вручила платок ручной работы депутату Государственной думы РФ Елене Мизулиной. Об этом модельер рассказала в социальных сетях, передает корреспондент «АиФ-Урал» в пятницу, 2 июня.
Модельер посетила концерт, организованный в Тушинской детской городской больнице в Москве, где впервые лично встретилась с депутатом Еленой Мизулиной и вручила ей платок «Гжель» собственного дизайна.
«Дорогие мои друзья! В День защиты детей желаю всем нам здоровья, радости, моментов непреходящего детства внутри каждого, счастливого материнства и отцовства, здоровых детишек, племяшек, сестрёнок и братишек, детского задора, любви и, конечно же, здоровья», — написала Нина Ручкина в социальной сети.
По словам Ручкиной, Елена Мизулина была удивлена и порадовалась такому подарку. Кроме этого, дизайнер вручила платок бывшему детскому омбудсмену Павлу Астахову, который пообещал передать подарок своей супруге.
Уральский бренд выступил партнером на благотворительном мероприятии. Нина Ручкина — уральский дизайнер и владелец собственного Дома дизайна.