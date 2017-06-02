В Новосибирской области 28 человек попали в больницы после укусов клещей, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В Новосибирской области с начала сезона в области клещи покусали 8219 человек, 28 человек после укусов клещей попали в больницы.

Наибольшее количество укусов клещей зарегистрировано в Новосибирском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Коченевском, Колыванском районах области, в г. Бердске и в Советском, Первомайском, Заельцовском, Калининском районах города Новосибирска.

«Проведено лабораторное исследование клещей на: наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита — 1386 экземпляров, вирус обнаружен в 41 экземпляре (2,9%); возбудителя клещевого боррелиоза — 1291 экземпляр, из них 630 положительных (48,7%), моноцитарного эрлихиоза — 377 экземпляров, положительных находок — 14 (3,7%), гранулоцитарного анаплазмоза человека — 377 экземпляров, из них 20 положительных (5,3%)», — заявили специалисты ведомства.