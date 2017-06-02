Сюрикены из Китая появились в Новосибирске
«Метательные звездочки», кастеты и кистени пытались ввезти в 2017 году новосибирцы
«Метательные звездочки», кастеты и кистени пытались ввезти в 2017 году новосибирцы
Таможенники рассказали об участившихся попытках провезти через аэропорт Толмачево оружие. Всего с января по апрель 2017 года было возбуждено 48 дел о правонарушениях, связанных с перемещением через границе опасных «сувениров», тогда как за такой же период прошлого года было зафиксировано 29 попыток.
В ручной клади и багаже прибывающих пассажиров чаще всего обнаруживаются ножи, кистени, кастеты и «метательные звездочки». Вывезти пытаются так называемое оружие самообороны — элетрошоковые устройства.
Холодное оружие новосибирцы везут преимущественно из Таиланда и Китая (21 дело). Вывезти электрошоковые устройства граждане стремятся в Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан (20 дел).
Провезти через границу холодное оружие пытаются, как правило, туристы, приобретающие ножи и кастеты в качестве сувениров. При выявлении попыток ввоза либо вывоза подобных предметов товар изымается и направляется на экспертизу. Если эксперты не находят предмет запрещенным, его возвращают хозяину. В противном случае в отношение «коллекционера» возбуждается дело об административном правонарушении, а предмет может быть уничтожен.
В марте инспекторы Новосибирской таможни предотвратили незаконный вывоз из России в Германию культурной ценности —