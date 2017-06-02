В Перми 2 июня стартует летний фестиваль «Пермский период. Новое время»
Его откроет программа пермского
Его откроет программа пермского
Фестиваль «Пермский период. Новое время» стартует в краевой столице в пятницу, 2 июня.
Его откроет «Триумф мюзикла», который артисты пермского
В субботу, 3 июня, на той же площади пермяки и гости города смогут насладиться выступлением «Другого Оркестра» из Екатеринбурга.
А в воскресенье, 4 июня, поклонников классической музыки ждут в Большом зале филармонии. Здесь для них выступит Государственный симфонический оркестр республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Как сообщили в городской администрации, вход на концерт свободный по пригласительному билету. Его можно получить в кассе филармонии по адресу: улица Ленина, 51б.