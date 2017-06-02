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07:25 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми 2 июня стартует летний фестиваль «Пермский период. Новое время»

Его откроет программа пермского Театра-Театра — «Триумф мюзикла».

Источник: Аргументы и факты

Фестиваль «Пермский период. Новое время» стартует в краевой столице в пятницу, 2 июня.

Его откроет «Триумф мюзикла», который артисты пермского Театра-Театра представят на площади перед Драмтеатром вечером в 21.30. Горожане смогут бесплатно посмотреть спектакль-концерт, в который войдут фрагменты из таких известных мюзиклов театра, «Алые паруса», «Доктор Живаго», «Владимирская площадь» и «Восемь женщин». Также артисты Театра-Театра представят публике другие произведения.

В субботу, 3 июня, на той же площади пермяки и гости города смогут насладиться выступлением «Другого Оркестра» из Екатеринбурга.

А в воскресенье, 4 июня, поклонников классической музыки ждут в Большом зале филармонии. Здесь для них выступит Государственный симфонический оркестр республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Как сообщили в городской администрации, вход на концерт свободный по пригласительному билету. Его можно получить в кассе филармонии по адресу: улица Ленина, 51б.

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