В Перми 2 июня стартует летний фестиваль «Пермский период. Новое время»

Фестиваль «Пермский период. Новое время» стартует в краевой столице в пятницу, 2 июня.

Его откроет «Триумф мюзикла», который артисты пермского Театра-Театра представят на площади перед Драмтеатром вечером в 21.30. Горожане смогут бесплатно посмотреть спектакль-концерт, в который войдут фрагменты из таких известных мюзиклов театра, «Алые паруса», «Доктор Живаго», «Владимирская площадь» и «Восемь женщин». Также артисты Театра-Театра представят публике другие произведения.

В субботу, 3 июня, на той же площади пермяки и гости города смогут насладиться выступлением «Другого Оркестра» из Екатеринбурга.

А в воскресенье, 4 июня, поклонников классической музыки ждут в Большом зале филармонии. Здесь для них выступит Государственный симфонический оркестр республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Как сообщили в городской администрации, вход на концерт свободный по пригласительному билету. Его можно получить в кассе филармонии по адресу: улица Ленина, 51б.