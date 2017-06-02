Медведев утвердил проект соглашения о совместном производстве фильмов РФ и Индии
Оговорены финансовые, организационные и административные вопросы совместных съемок.
Оговорены финансовые, организационные и административные вопросы совместных съемок.
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU —
«Подписанным распоряжением Российской Стороной одобрен проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индия об аудиовизуальном совместном производстве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашением определяются условия присвоения фильмам совместного производства статуса «национальный фильм», въезда на территорию каждого из государств съемочной группы другой стороны, временного ввоза и вывоза оборудования и материалов, необходимых для производства совместных фильмов, размеры долей финансовых вкладов сопродюсеров.
«Подписание соглашения позволит расширить прокатные возможности фильмов
В настоящее время Россия заключила аналогичные двусторонние соглашения о сотрудничестве в аудиовизуальной сфере с Канадой, Италией, Болгарией, ФРГ, многостороннее соглашение со странами СНГ. С 1994 года Российская Федерация участвует в Европейской Конвенции о совместном кинопроизводстве.