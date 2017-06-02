Мусор из реки объяснения во Владивостоке вывозили КАМАЗами
Несанкционированную свалку устраняли в течение недели.
Несанкционированную свалку устраняли в течение недели.
Рабочие очистили берега реки Объяснения в приморской столице.
В течение недели сотрудники муниципального учреждения «Содержания городских территорий» Владивостока очищали от мусора прибрежную зону реки Объяснения. Для того чтобы полностью ликвидировать всю несанкционированную свалку бытовых отходов потребовалась помощь десяти КАМАЗов.
В управлении дорог и благоустройства администрации приморской столы отметили, что большую часть свалки составлял строительный и бытовой мусор, а также автомобильные покрышки. Эти отходы в течение многих лет скапливались вдоль берегов реки Объяснения силами горожан.
Предыдущая санитарная уборка проходила в сентябре прошлого года. Тогда рабочие вывезли четыре самосвала мусора.