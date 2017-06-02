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07:32 (мск), источник: Om1.ru

На остановках Омска обновили таблички с расписанием общественного транспорта

В мае все предприятия провели ревизию состояния аншлагов и составили графики их обновления или восстановления.

Муниципальные предприятия транспорта завершили работы по замене и обновлению остановочных аншлагов, согласно плану департамента транспорта. На аншлагах указано расписание транспорта, начало, завершение и интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев.

Первыми провели работу предприятия электрического транспорта, в итоге были заменены и восстановлены 26 табличек. На остановках вновь появились расписания движения трамваев — раньше таблички сломали и уничтожили местные вандалы.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта

— Работа по замене и обновлению остановочных аншлагов велась предприятиями муниципального транспорта в течение мая. Ежедневно сотрудники предприятий выезжали на закрепленные за ними остановочные комплексы. От каждого парка были выделены 3−5 человек и спецтехника. При необходимости были заменены аншлаги, приведенные в негодность вандалами, на некоторых объектах требовалась только замена информации. Всего за этот период заменено 1316 аншлагов. Мероприятия, затратные по материальным и человеческим ресурсам, выполнены в запланированные сроки.

Как отметили специалисты, в этом году для изготовления аншлагов использовали более прочный материал, чем ранее — оцинкованный лист. Таблички из металла должны прослужить гораздо дольше. Омичи, заметившие отсутствие расписание на остановках, могут сообщить об этом по телефону: 78−79−66.

Напомним, узнать расписание автобусов можно на официальном портале информировании пассажиров о движении транспорта.

Также для омичей запустили мобильное приложение «Hubb: городской транспорт», которое показывает движение автобусов, троллейбусов и трамваев. С помощью мобильного приложения омичи могут оперативно узнавать точное движение и время прибытия автобусов на остановки Омска, видеть все виды общественного транспорта списком и на карте.

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