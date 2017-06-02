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07:35 (мск), источник: Uralpress.ru

В воскресенье православные отметят День Святой Троицы

В воскресенье, 4 июня, православные отметят один из главных христианских праздников — День Святой Троицы. Троица или Пятидесятница отмечается на 50-й день после Пасхи. В субботу вечером во всех храмах Челябинской области пройдет Всенощное Бдение.

Праздник называют Пятидесятницей, так как его отмечают на пятидесятый день после Святой Пасхи. В этот день на апостолов сошел Святой Дух. Как повествует Новый завет, после этого ученики Христа получили чудесные дары, в том числе способность говорить на различных языках. А постол Петр произнес такую проповедь, после которой 3 тысячи человек приняли святое крещение. День Пятидесятницы называют еще днем рождения Церкви.

Самое известное название праздника — день Святой Троицы — связано с тем, что по учению Церкви, Бог един по природе, но троичен в Лицах. Бог Отец был почитаем уже людьми Ветхого завета. Во времена земной жизни Иисуса Христа люди вошли в общение с Богом Сыном (ведь Христос был земным воплощением Бога Сына — Второго Лица Троицы). Действие же Святого Духа зримо явилось в день Пятидесятницы. Таким образом, вся Пресвятая Троица раскрылась миру, и люди научились поклоняться и прославлять три Лица Единого Божества: Отца, Сына и Святого Духа.

Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками березы, цветами. В праздник Троицы вспоминают явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А еще цветущие ветви напоминают о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.

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