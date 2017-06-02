В Прикамье перевыполнен план по противоклещевой обработке

На сегодняшний день в медучреждения края с жалобами на укусы клещей обратились 4035 человек (за аналогичный период 2016 года — 7813), в том числе 836 детей до 14 лет (за аналогичный период 2016 года — 1480), сообщает региональное управление Роспотребнадзора.



Кроме того, с начала сезона клещевой активности в Пермском крае было зарегистрировано два случая заболевания энцефалитом и четыре случая заражения боррелиозом.