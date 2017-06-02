Пермь присоединилась к общероссийской акции «Самый дружный хоровод»
Ровно в полдень по московскому времени в импровизированный круг встали школьники, родители и педагоги в более чем в 40 регионах России.
Ровно в полдень по московскому времени в импровизированный круг встали школьники, родители и педагоги в более чем в 40 регионах России.
В День защиты детей Пермь присоединилась к грандиозной общероссийской акции «Самый дружный хоровод». Ровно в полдень по московскому времени в импровизированный круг встали школьники, воспитанники детских домов и интернатов, родители и педагоги в более чем в 40 регионах России и в некоторых странах зарубежья. В Перми на площадке у Театра оперы и балета собралось не менее 500 человек, которые сделали аж 4 хоровода и все вместе спели знаменитое «Пусть всегда будет солнце».
А в Горьковском парке в честь 1 июня бесплатно угощали мороженым. Детям, правда, предлагали заслужить угощение, закинув как можно больше шаров в волшебный мешок. Но если