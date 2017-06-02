Пермь присоединилась к общероссийской акции «Самый дружный хоровод»

В День защиты детей Пермь присоединилась к грандиозной общероссийской акции «Самый дружный хоровод». Ровно в полдень по московскому времени в импровизированный круг встали школьники, воспитанники детских домов и интернатов, родители и педагоги в более чем в 40 регионах России и в некоторых странах зарубежья. В Перми на площадке у Театра оперы и балета собралось не менее 500 человек, которые сделали аж 4 хоровода и все вместе спели знаменитое «Пусть всегда будет солнце».

А в Горьковском парке в честь 1 июня бесплатно угощали мороженым. Детям, правда, предлагали заслужить угощение, закинув как можно больше шаров в волшебный мешок. Но если кто-то не справлялся, мороженое все равно давали. Сладкие подарки ждали детей даже на вокзале. Здесь в честь Дня защиты детей презентовали «Вагошу» — специальный детский вагон. Внутри игровой манеж со специальным мягким покрытием. В таком даже самая дальняя поездка покажется увлекательным развлечением. Всего на пермском отделении Свердловской железной дороги таких вагонов три. Курсировать они будут на разных направлениях, но каждый раз с отправлением со станции Пермь-2.