Новый бульвар в Челябинске назовут именем Джона Леннона

В Челябинске бульвар на территории нового жилого района получит имя Джона Леннона — одного из основателей и участников группы The Beatles. Решение уже поддержал глава города Евгений Тефтелев.

Отметим, присвоить имя Леннона одной из улиц города в октябре 2000 года постановила городская дума. Депутаты пошли навстречу общественникам, которые просили дать улице Челябинска имя популярного музыканта XX века. Но решения застопорилось.

Теперь власти вернулись к этому вопросу. Возможно, что улица Джона Леннона появится в городе уже в ближайшее время. Какая именно, ока не уточняется. Скорее всего, это будет бульвар в новом районе.