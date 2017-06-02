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08:55 (мск), источник: ИА REGNUM

Новый бульвар в Челябинске назовут именем Джона Леннона

Решение предварительно одобрили городские власти.

В Челябинске бульвар на территории нового жилого района получит имя Джона Леннона — одного из основателей и участников группы The Beatles. Решение уже поддержал глава города Евгений Тефтелев.

Отметим, присвоить имя Леннона одной из улиц города в октябре 2000 года постановила городская дума. Депутаты пошли навстречу общественникам, которые просили дать улице Челябинска имя популярного музыканта XX века. Но решения застопорилось.

Теперь власти вернулись к этому вопросу. Возможно, что улица Джона Леннона появится в городе уже в ближайшее время. Какая именно, ока не уточняется. Скорее всего, это будет бульвар в новом районе.

Джон Леннон — один из основателей популярной группы The Beatles. В России пока нет официальных улиц, названных в его честь. В то же время, они есть за рубежом. Также его имя носит аэропорт Ливерпуля, астероид и даже кратер на планете Меркурий. А в 2014 году в его честь был назван открытый учёными новый вид паука-птицееда.

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