Тополиный пух полетел по Новосибирску на 2 недели раньше

Сегодня, 2 июня, в Новосибирске начался сезон тополиного пуха. «По многолетним наблюдением это случилось на две недели раньше», — сообщила VN.ru сотрудник лаборатории дендрологии Ботанического сада СО РАН Людмила Чиндяева. Она добавила, что на территории города растет несколько видов тополей, но самый «пуховой» из них черный тополь или Осокорь. Именно он каждое лето доставляет неудобство новосибирцам. Однако в последние годы его стараются не сажать — на замену тополям постепенно приходят другие растения. «К сожалению, именно черный тополь отлично приспособлен к нашим сибирским условиям, — говорит дендролог. — Он очень быстро растет, имеет мощную крону, вырабатывает много кислорода и поглощает килограммы пыли. Но Большой проблемой как городских, так и сельских жителей является пух».

Тополиный пух является не только раздражающим фактором для новосибирцев. Ежегодно все больше горожан обращаются к аллергологам — люди чихают, кашляют, «плачут», чешутся. В своем недомогании пациенты обвиняют несчастные тополя. Но на самом деле это неверно.

«Зачастую новосибирцы связывают аллергию с тополиным пухом, — говорит врач аллерголог-иммунолог городского центра клинической иммунологии Ирина Назарикова, — на самом деле это неверно. Пух является физическим раздражителем, но не возбудителем аллергических реакций. Сейчас началось цветение луговых трав. Их запах и является возбудителем. Причем, чтобы “поймать” аллергию, вовсе не обязательно выезжать в поля. Этих растений достаточно на городских клумбах и в парках». С каждым годом, как отмечает медики, аллергиков в Новосибирске становится больше.

Сейчас в Новосибирске стараются вообще не сажать тополя, а если и сажают, то только пирамидальные и другие виды, которые не дают пуха. Но они растут медленнее и крона у них меньше.

Тополиный пух опасен и для автомобилистов. Именно в это время у машин забиваются радиатор, воздушный и салонный фильтр. В результате в салоне тяжело дышать, да и сам автомобиль перегревается.

По прогнозам, уже на следующей недели все тротуары и улицы Новосибирска будут покрыты тополиным пухом. Он забивается в щели построек, скапливается вдоль заборов, на чердаках и крышах, а также залетает на балконы. В жаркую сухую погоду тополиный пух нередко приводит к природным возгораниям и служит источником крупных пожаров.