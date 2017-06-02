В Нижнем запустили транспорт, брендированный символикой ЧМ

Городской транспорт, брендированный символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, запустили в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

1 июня от площади Маркина на улице Рождественской отправился трамвай № 2, разукрашенный в стиле футбольного турнира. Кандидаты в волонтеры вместе с послом города-организатора Чемпионата, олимпийской чемпионкой Дарьей Шкурихиной раздавали сувениры с символикой турнира первым пассажирам и поздравляли детей с праздником на улице Большая Покровская.

Также на улицах Нижнего Новгорода появились брендированный автобус маршрута № 43 и троллейбус маршрута № 31. Скоро появится стилизованно разрисованный вагон в метро, а также кабинки на канатной дороге.