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10:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области разрешили навигацию на акваториях

Спасатели напомнили о правилах управления маломерными судами.

Сезон навигации на акваториях в Воронежской области открылся в пятницу, 2 июня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. С этого дня в регионе официально разрешили плавать на водном транспорте. Управлять маломерными судами можно только при наличии прав и в рамках предписаний.

Водители должны понимать, что гидроциклы, катера и другая мощная техника может представлять опасность для окружающих. Соблюдать правила движения на акваториях не менее важно, чем на дорогах. Спасатели напомнили о правилах управления водным транспортом.

Движение разрешается со скоростью не более 30 км в час, а вблизи пляжей до 15 км в час. На судне должны быть спасательные, противопожарные и водоотливные средства и не должно быть взрыво- и огнеопасных грузов (если судно не предназначено для их перевозки).

Нельзя заходить под мотором или парусом на акватории в местах массового отдыха людей, приближаться к ограждению границ заплыва на пляжах. Запрещается управлять маломерными судами в состоянии опьянения, сбрасывать за борт мусор, заниматься браконьерством, обгонять суда в местах аварийных заграждений.

Нельзя останавливаться у плавучих навигационных знаков, грузовых и пассажирских причалов, пирсов, доков и под мостами, маневрировать вблизи от транспортных, пассажирских и других судов. Заправлять судно топливом при работающем двигателе или во время курения опасно.

Спасатели рекомендовали водителям судов не двигаться в тумане и при других опасных погодных условиях, когда трудно сориентироваться из-за отсутствия видимости.

При возникновении следует звонить по телефонам: «101» или «112», телефону доверия — 8 (473)277−99−00.

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