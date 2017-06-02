Железнодорожники устроили флешмоб в Хабаровске

Акцию устроили вблизи самых оживленных мест пересечения железной и автомобильной дорог. Работники вышли к переездам с надписью из крупных букв, складывающихся в название флешмоба. Также в этот день на локомотивах разместили баннеры, призывающие соблюдать правила дорожного движения.

Сегодня аналогичная акция была организована и в других городах Дальнего Востока.