Железнодорожники устроили флешмоб в Хабаровске
2 июня в Хабаровске провели флешмоб «Остановись до переезда!», посвященный Международному дню привлечения внимания к этим железнодорожным объектам, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
2 июня в Хабаровске провели флешмоб «Остановись до переезда!», посвященный Международному дню привлечения внимания к этим железнодорожным объектам, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Акцию устроили вблизи самых оживленных мест пересечения железной и автомобильной дорог. Работники вышли к переездам с надписью из крупных букв, складывающихся в название флешмоба. Также в этот день на локомотивах разместили баннеры, призывающие соблюдать правила дорожного движения.
Сегодня аналогичная акция была организована и в других городах Дальнего Востока.