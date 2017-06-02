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10:29 (мск), источник: СуперОмск

Арестованного экс-ректора СибАДИ исключили из архитектурного совета Омской области

Губернатор Виктор Назаров подписал указ об изменениях в составе Архитектурно-градостроительного совета Омской области.

В него вошли пять новых участников — первый зампред правительства Андрей Новоселов, ректор СибАДИ Александр Жигадло, начальник отдела в Росприроднадзоре Владимир Колесник, министр строительства Владимир Стрельцов и директор департамента строительства Омска Илья Трушников.

Также некоторых из состава совета вывели. Это ушедшие в отставку бывшие зампред правительства Станислав Гребенщиков, министр строительства Александр Бирюков, министр культуры Виктор Лапухин, директор депстроя Сергей Козубович и главный архитектор Омска Анатолий Тиль. Исключены почетный гражданин Омска Юрий Глебов, ушедший из жизни в этом году, и экс-ректор СибАДИ Владимир Кирничный.

Интересно, что последний покинул свою должность еще в октябре 2016 года, но изменения внесли только сейчас, уже после того, как стало известно об его аресте по обвинению в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

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