Любитель порыбачить в Ялте заработал уголовное дело

«В ходе очередного рейда на набережной Ялты пограничники выявили мужчину, который осуществлял незаконную добычу кефалевых видов рыб запрещенным орудием лова — “косынкой”. На момент задержания у гражданина РФ в общей сложности изъято порядка 600 штук кефали», — рассказали в Погрануправлении.

В отношении браконьера сразу же был составлен административный протокол по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ стандартов или условий лицензии). Причиненный браконьером ущерб оценивается в 140 тысяч рублей, проинформировали в надзорном ведомстве.

В настоящее время по факту совершенного правонарушения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба), проводится предварительное расследование.