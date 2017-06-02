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10:28 (мск), источник: РИА Крым

Любитель порыбачить в Ялте заработал уголовное дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости (Крым). За браконьерство в Ялте 33-летний мужчина предстанет перед судом. Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК, случай произошел еще в марте, нарушитель прямо на набережной курортной столицы Крыма ловил кефаль запрещенным орудием лова.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе очередного рейда на набережной Ялты пограничники выявили мужчину, который осуществлял незаконную добычу кефалевых видов рыб запрещенным орудием лова — “косынкой”. На момент задержания у гражданина РФ в общей сложности изъято порядка 600 штук кефали», — рассказали в Погрануправлении.

В отношении браконьера сразу же был составлен административный протокол по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ стандартов или условий лицензии). Причиненный браконьером ущерб оценивается в 140 тысяч рублей, проинформировали в надзорном ведомстве.

В настоящее время по факту совершенного правонарушения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба), проводится предварительное расследование.

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