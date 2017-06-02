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11:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ученые предложили «сигнализировать» о грязном воздухе в Красноярске

Весомую долю в загрязнении воздуха составляют выбросы автотранспорта.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Основную долю выбросов в Красноярске составляют выбросы автотранспорта. В связи с этим ученые предложили регулировать поток машин и автобусов, а также установить сигнальную систему. Она будет оповещать горожан о том, что на улицах необходимо ограничивать либо перераспределять движение транспорта. К такому выводу в очередной раз пришли красноярские экологи из СФУ.

Для составления объективной картины в Красноярске экологи фиксировали данные на дорогах в дневное и ночное время. Для этого они использовали специальную аппаратуру, установленную на высоте человеческого роста.

«Несмотря на то, что наличие ветра способствовало рассеиванию загрязняющих веществ, уровень таких опасных канцерогенов, как бенз (а)пирен и ацитальдегид, все равно превышал предельно допустимые концентрации», — рассказал кандидат технических наук, старший сотрудник СФУ Сергей Михайлюта.

Экологи считают, что в городе необходимо ужесточить правила технического осмотра автомобилей. В первую очередь, технического состояния общественного транспорта, которое на сегодняшний день является неудовлетворительным.

Напомним, ранее экологи определили самые «грязные» улицы Красноярска. Им стали ул. Партизана Железняка в районе Медицинской академии и ул. Вейнбаума возле пешеходного моста к администрации.

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