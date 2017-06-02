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11:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

Власти Челябинска высадили деревья в сквере, которому грозит вырубка

Жители надеются, что саженцы помогут спасти сквер на Братьев Кашириных и помешают автомобилистам парковаться, где попало.

Источник: Аргументы и факты

Сквер на улице Братьев Кашириных, которому грозит вырубка из-за строительства магазина, пополнился 15 новыми деревьями, передаёт корреспондент «АиФ-Челябинск».

Напомним, горожане поднялись на борьбу за спасение сквера у дома № 110, когда стало известно, что его собираются вырубить ради строительства нескольких магазинов. Точно такая же ситуация была вокруг сквера дома № 114 по той же улице, но тогда сквер спасти не удалось. Пока мэрия обещает учесть мнение жильцов и надеется уговорить предпринимателя, который затеял строительство, выбрать другой участок.

На днях в сквере высадили 15 новых деревьев, причём специально в тех местах, где обычно паркуются автомобилисты. Местные жители надеются, что владельцам машин хватит совести не ломать саженцы.

Одна из активистов Анна Фетискина написала в соцсетях: «Сегодня очень знаменательное утро, которое просто сделало мой день! Около нашего дома 110 по улице Братьев Кашириных рабочие высаживают деревья. Целых 15 деревьев! Не каких либо малышек, а уже взрослые деревья красуются под окнами нашего дома. Пообщавшись с рабочими, выяснила, что это распоряжение города. Я очень счастлива, ведь с октября мы буквально боремся за наш сквер, за спасение деревьев. А тут такой подарок от города: деревьев стало ещё больше! Разве это не чудо!!!».

В городской администрации подтвердили факт высадки деревьев. Тем не менее, окончательное решение о судьбе сквера ещё впереди — люди ждут официального ответа.

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