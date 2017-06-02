В июне температура в Омске будет колебаться от -2 до +31 градусов
По прогнозам метеорологов, первый летний месяц будет несколько теплее нормы.
По прогнозам метеорологов, первый летний месяц будет несколько теплее нормы.
В первой декаде июня сохранятся минусовые температуры — ночные заморозки. В начале месяца ночная температура составит 0…-2°. Затем она поднимется от +3…+8° до +12…+17°. Днём температура воздуха будет колебаться от +13…+18° до +26…+31°.
Вторая декада будет жаркой. Ночью ожидается +10…+15°, днём +26…+31°. Практически каждый день будет идти дождь с грозой. К концу декады наступит похолодание.
В третьей декаде ночная температура станет колебаться от +7…+12° до +13…+18°, дневная — от +18…+23° до +24…+29°.