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12:07 (мск), источник: Om1.ru

Под Омском родились крольчата-мутанты

У одного из детёнышей совсем нет ушей, у второго — лишь одно ухо.

Странные крольчата появились на свет в одном из личных подсобных хозяйств Омского района. Как рассказал «12 каналу» хозяин животных Вадим Клинков, он разводит кроликов пять лет, но такую картину видит впервые.

Вадим Клинков, заводчик кроликов:

 — Обычно их рождается от 7 до 12 штук. Тут вот родились, я через неделю заглядываю: и увидел, что один — без ушей, другой — с одним ухом.

В хозяйстве у Вадима Клинкова есть кролики нескольких пород: шиншиллы, бабочки и метисы — потомки от скрещивания. Ветеринарный врач Ольга Пенкина считает: именно межпородное скрещивание и стало причиной мутации. Но не исключает, что детёныши родились обычными, а уши им по какой-то причине обгрызла мать.

Пока трудно сказать, слышат ли крольчата. Чтобы определить, как сказалась аномалия на их самочувствии, необходимо наблюдать за ними дальше.

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