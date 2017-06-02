Под Омском родились крольчата-мутанты

Странные крольчата появились на свет в одном из личных подсобных хозяйств Омского района. Как рассказал «12 каналу» хозяин животных Вадим Клинков, он разводит кроликов пять лет, но такую картину видит впервые.

Вадим Клинков, заводчик кроликов:

— Обычно их рождается от 7 до 12 штук. Тут вот родились, я через неделю заглядываю: и увидел, что один — без ушей, другой — с одним ухом.

В хозяйстве у Вадима Клинкова есть кролики нескольких пород: шиншиллы, бабочки и метисы — потомки от скрещивания. Ветеринарный врач Ольга Пенкина считает: именно межпородное скрещивание и стало причиной мутации. Но не исключает, что детёныши родились обычными, а уши им по какой-то причине обгрызла мать.

Пока трудно сказать, слышат ли крольчата. Чтобы определить, как сказалась аномалия на их самочувствии, необходимо наблюдать за ними дальше.