Автобусы с велокреплениями запустили в Алматы

В рамках проекта разработаны специальные крепления, которые устанавливаются на фронтальную часть общественного транспорта для удобства перемещения с велосипедом по городу, передает пресс-служба акима южной столицы. Установка велосипедов проста, занимает очень короткое время и не требует больших усилий. Цель проекта — улучшение инфраструктуры для массового велоспорта в Казахстане. Внедрение и реализация проекта помогут удобно и бесплатно перевозить велосипеды на автобусах.

— В Алматы построено около 23 км велосипедных дорожек, но они не связаны между собой, поэтому велосипедистам приходится долго добираться из одного конца города в другой. И эту проблему нужно решить, — отметил аким города Бауыржан Байбек.



На данный момент проект запускается на маршрутах № 29 и № 45. Первые маршруты с велосипедными креплениями были выбраны по принципу соединения отделенных спальных районов и нижней части города с центром, парками и районом «Медеу». Таким образом, решается вопрос перевозки велосипедов общественным транспортом, где вход в салон с таким транспортом затруднен, особенно в переполненном автобусе. Запуск проекта приурочен к началу летних каникул у школьников и студентов, а также ко Дню защиты детей.